2020-07-02T14:55:55+03:00
Общество

Лучшее ветеранское подворье выберут в Губкинском округе

Конкурсанты должны жить в селе и вести подсобное хозяйство
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Лучшее ветеранское подворье выберут в Губкинском округе. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округаЛучшее ветеранское подворье выберут в Губкинском округе. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа
Изменить размер текста:

В Губкинском городском округе Белгородчины проводится конкурс «Ветеранское подворье». Участниками конкурса могут быть жители округа, достигшие пенсионного возраста (не менее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). При этом они должны проживать в сельской местности на территории округа и вести личное подсобное хозяйство, сообщила пресс-служба администрации округа.

Заявки на участие в конкурсе с приложением текстового материала, содержащего информацию о семье, ветеранском подворье, об участии в выставках, конкурсах, фотографии, необходимо направлять до 10 июля 2020 года в управление сельского хозяйства администрации Губкинского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семейным врачам Белгородской области подарили праздник
Сбербанк открыл сезон летних промовкладов
Лучшее ветеранское подворье выберут в Губкинском округе
В 8 районах Белгородской области за минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19
Когда школьники Белгорода сядут за парты?
Белгородские энергетики реализуют в Валуйках проект «Цифровой РЭС»
Начальник белгородского Следкома взял под личный контроль проверку по "Новой жизни"
В Белгороде сотрудники ДПС задержали пьяного водителя с поддельными правами
В ДТП под Белгородом пострадали двое взрослых и двое детей
В Белгородском госуниверситете наградили победителей Кубка ректора по шахматам
Белгородец ответит за сексуальное преступление
В Белгородской области вступил в силу «закон о тишине»
В Белгороде трое рабочих сорвались со строительных лесов на уровне четвертого этажа
В Старом Осколе полицейские и спасатели пришли на помощь парализованному из-за инсульта мужчине
Старооскольские оперативники раскрыли кражу около полутоны топлива
В Белгородской области обезвредили целый арсенал боеприпасов
Юные художники рисуют мир и дружбу
51-летний белгородец прикарманил чужую банковскую карту и снял с нее деньги