Лучшее ветеранское подворье выберут в Губкинском округе

2 Июль 2020 2020-07-02T14:55:55+03:00

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В Губкинском городском округе Белгородчины проводится конкурс «Ветеранское подворье». Участниками конкурса могут быть жители округа, достигшие пенсионного возраста (не менее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). При этом они должны проживать в сельской местности на территории округа и вести личное подсобное хозяйство, сообщила пресс-служба администрации округа.

Заявки на участие в конкурсе с приложением текстового материала, содержащего информацию о семье, ветеранском подворье, об участии в выставках, конкурсах, фотографии, необходимо направлять до 10 июля 2020 года в управление сельского хозяйства администрации Губкинского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU