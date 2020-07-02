В Старооскольском округе выбирали территории для благоустройства
Жители Старооскольского городского округа выбирали проекты для благоустройства. На рейтинговое голосование были представлены 5 общественных пространств. Выбрать понравившиеся дизайн-проекты рекреационных зон можно было на 66 избирательных участках одновременно с голосованием за поправки к Конституции РФ.
Белгородская область получила дополнительные 300 миллионов рублей из федерального бюджета для благоустройства общественных территорий во всех 22 муниципальных образованиях.
Эти средства будут распределены внутри региона в зависимости от численности населения, проживающего на территории муниципалитета, - от 10 до 25 миллионов рублей. В рамках проекта «Сделаем вместе» в муниципалитетах отобрали самые популярные общественные пространства, которые нуждаются в обновлении.
ИСТОЧНИК KP.RU