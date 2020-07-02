В Старооскольском округе выбирали территории для благоустройства

2 Июль 2020 2020-07-02T18:31:41+03:00

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Жители Старооскольского городского округа выбирали проекты для благоустройства. На рейтинговое голосование были представлены 5 общественных пространств. Выбрать понравившиеся дизайн-проекты рекреационных зон можно было на 66 избирательных участках одновременно с голосованием за поправки к Конституции РФ.

Белгородская область получила дополнительные 300 миллионов рублей из федерального бюджета для благоустройства общественных территорий во всех 22 муниципальных образованиях.

Эти средства будут распределены внутри региона в зависимости от численности населения, проживающего на территории муниципалитета, - от 10 до 25 миллионов рублей. В рамках проекта «Сделаем вместе» в муниципалитетах отобрали самые популярные общественные пространства, которые нуждаются в обновлении.

ИСТОЧНИК KP.RU