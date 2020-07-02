В 8 районах Белгородской области за минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19

2 Июль 2020 2020-07-02T14:06:54+03:00

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За минувшие сутки в 8 районах Белгородской области не выявлено ни одного нового случая заболеваний коронавирусной инфекцией. Всего число новых зараженных — 54 человека. Наибольшее их число — в Белгороде. В областном центре, по данным оперативного штаба по борьбе с распространение коронавирусной инфекции, за минувшие сутки прибавилось 8 новых заболевших, а с начала пандемии число заболевших в городе достигло 869 человек.

По районам картина заболеваний следующая: Белгород – 869, Старооскольбский горокруг – 805, Белгородский район – 545, Ракитянский район – 269, Валуйский горокруг – 251, Шебекинский горокруг – 223, Губкинский горокруг – 223 Яковлевский городской округ – 190, Новооскольский горокруг – 192, Красногвардейский район – 134, Алексеевский горокруг – 126, Корочанский район – 124, Чернянский район – 97, Прохоровский район – 88 Вейделевский район – 87, Ивнянский район – 71, Волоконовкий район – 64,

Грайворонский район – 62, Краснояружский район – 61, Борисовкий район – 35, Красненский район – 34, Ровеньскойь район — 15.

ИСТОЧНИК KP.RU