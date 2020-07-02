Когда школьники Белгорода сядут за парты?

2 Июль 2020 2020-07-02T13:26:01+03:00

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Эпидемия коронавируса, вынудившая школы всей страны перейти на дистанционное обучение, понемногу идет на спад. Министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24» назвал дату, когда белгородские школьники сядут за парты. Начало учебного года для всех школ России одинаково - это традиционное 1 сентября.

В Министерстве просвещения отдельно подчеркнули, что в школах, а также других учебных заведениях будут существенно усилены меры эпидемиологической защиты. Сергей Кравцов отметил, что с регионами такая работа уже ведется.

ИСТОЧНИК KP.RU