2020-07-02T13:00:51+03:00
Общество

Белгородские энергетики реализуют в Валуйках проект «Цифровой РЭС»

Специалисты модернизировали ЛЭП 10 кВ, обеспечивающие электроснабжение Уразовского, Казинского, Мандровского сельских поселений с численностью свыше пяти тысяч человек
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Белгородские энергетики завершили первый этап создания цифрового района электрических сетей на базе Валуйского РЭС «Россети Центр Белгородэнерго». На линиях электропередачи, питающих 22 населенных пункта, внедрена система дистанционного управления сетью с возможностью непрерывного отслеживания параметров электроэнергии, функциями самодиагностики и мониторинга качества электроснабжения потребителей.

- Валуйский РЭС входит в число пяти «пилотных» площадок, на базе которых «Россети Центр Белгородэнерго» создает цифровые районы электрических сетей, - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов. - В проект интегрированы мероприятия по 100-процентному оборудованию автопарка системой ГЛОНАСС, установке высоковольтных пунктов коммерческого учета, перехода на цифровую радиосвязь, модернизации наружного освещения. Цифровая трансформация электросетевого комплекса Валуйского РЭС позволит значительно снизить уровень потерь электроэнергии в сетях, повысить качество и надежность электроснабжения потребителей, даст возможность оперативно реагировать на любые аварийные ситуации, не допуская длительного ограничения подачи электроэнергии жителям района.

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