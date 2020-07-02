Белгородские энергетики реализуют в Валуйках проект «Цифровой РЭС»
Белгородские энергетики завершили первый этап создания цифрового района электрических сетей на базе Валуйского РЭС «Россети Центр Белгородэнерго». На линиях электропередачи, питающих 22 населенных пункта, внедрена система дистанционного управления сетью с возможностью непрерывного отслеживания параметров электроэнергии, функциями самодиагностики и мониторинга качества электроснабжения потребителей.
- Валуйский РЭС входит в число пяти «пилотных» площадок, на базе которых «Россети Центр Белгородэнерго» создает цифровые районы электрических сетей, - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов. - В проект интегрированы мероприятия по 100-процентному оборудованию автопарка системой ГЛОНАСС, установке высоковольтных пунктов коммерческого учета, перехода на цифровую радиосвязь, модернизации наружного освещения. Цифровая трансформация электросетевого комплекса Валуйского РЭС позволит значительно снизить уровень потерь электроэнергии в сетях, повысить качество и надежность электроснабжения потребителей, даст возможность оперативно реагировать на любые аварийные ситуации, не допуская длительного ограничения подачи электроэнергии жителям района.