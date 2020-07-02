Начальник белгородского Следкома взял под личный контроль проверку по "Новой жизни"

2 Июль 2020 2020-07-02T12:43:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, происшествие случилось днем 1 июля в микрорайоне Новая жизнь города Белгорода. Трое рабочих сорвались со строительных лесов, расположенных примерно на уровне четвертого этажа. По данным следствия, они отделывали фасад нежилого здания. Пострадавшие от ИП выполняли субподрядные работы для застройщика.

По неподтвержденным данным, сначала начал падать один из строителей. Двое других попытались его задержать. В итоге все трое попали в больницу с серьезными травмами.

Региональный Следком в тот же день назначил проверку по факту нарушений, допущенных при проведении строительных работ. Ее ход и результаты взял под личный контроль начальник ведомства. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. По данным пресс-службы Следственного комитета Белгородской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU