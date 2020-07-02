2020-07-02T12:16:11+03:00
Общество

В Белгороде сотрудники ДПС задержали пьяного водителя с поддельными правами

В отношении мужчины возбудили сразу два уголовных дела
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Горе-водителю грозит до двух лет лишения свободы.Горе-водителю грозит до двух лет лишения свободы.Фото: "КП" Архив
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Утром 29 июня сотрудники ДПС остановили на Свято-Троицком бульваре в Белгороде «Опель Астру». Иномаркой управлял нетрезвый 49-летний житель Губкина. При проверке по базе данных полицейские выяснили, что он уже не первый раз садится за руль подшофе. Кроме того, мужчина предъявил полицейским липовое водительское удостоверение.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено сразу два уголовных дела – за повторную езду в нетрезвом виде и использование подложного документа. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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