В Белгороде сотрудники ДПС задержали пьяного водителя с поддельными правами
Утром 29 июня сотрудники ДПС остановили на Свято-Троицком бульваре в Белгороде «Опель Астру». Иномаркой управлял нетрезвый 49-летний житель Губкина. При проверке по базе данных полицейские выяснили, что он уже не первый раз садится за руль подшофе. Кроме того, мужчина предъявил полицейским липовое водительское удостоверение.
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено сразу два уголовных дела – за повторную езду в нетрезвом виде и использование подложного документа. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU