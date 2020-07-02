В ДТП под Белгородом пострадали двое взрослых и двое детей

2 Июль 2020 2020-07-02T11:53:52+03:00

Под Белгородом "пятнадцатая" врезалась в шумоизоляционный забор. фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

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Автоавария произошла в среду, 1 июля, около четырех часов дня в Губкинском городском округе. Предварительно установлено, что «пятнадцатая» под управлением 38-летнего водителя выехала на полосу встречного движения и врезалась в шумоизоляционный забор.

По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, в дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека. Это пассажиры автомобиля «ВАЗ-21150»: 36 летний мужчина и 59-летняя женщина, а также двое детей – девочки в возрасте шестнадцати и четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU