В Белгородском госуниверситете наградили победителей Кубка ректора по шахматам

2 Июль 2020 2020-07-02T11:11:41+03:00

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В НИУ «БелГУ» прошел турнир по шахматам, посвященный 75-летию Победы. Церемония награждения состоялась у Молодежного культурного центра. На протяжении месяца около двухсот шахматистов в возрасте от 7 до 70 лет из 11 регионов России сражались за право обладать Кубком ректора по шахматам. В турнире приняли участите представители Архангельской, Астраханской, Воронежской, Курской, Московской областей, республики Тывы, Дагестана, Крыма, Москвы и, конечно же, Белгородской области.

Награждение победителей и призеров проводила проректор по воспитательной работе и молодёжной политике НИУ «БелГУ» Светлана Острикова и директор Центра развития интеллектуальных видов спорта, международный гроссмейстер Александр Иванов. Организаторы турнира подчеркнули, что все запланированные игры прошли в онлайн-формате, что позволило расширить географию участников.

Все победители и призеры награждены грамотами, медалями и памятными подарками с символикой университета, а победители турниров – кубками.

ИСТОЧНИК KP.RU