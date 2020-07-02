Белгородец ответит за сексуальное преступление

2 Июль 2020 2020-07-02T10:15:11+03:00

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Следственный отдел по Белгородскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя поселка Разумное. Он предстанет перед судом за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 с.132 УК РФ (совершение иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

Выяснилось, что днем 3 мая 2020 года две девочки гуляли в районе лесного массива поселка Разумное. Обвиняемый подошел к ним, заговорил., а когда девочки попытались уйти, схватил одну из них и совершил насильственные действия сексуального характера. Девочка оказала мужчине активное сопротивление, сумела вырваться, после чего вместе с подругой убежала. О том, что случилось, они рассказали продавцу ближайшего магазина, которая поспешила вызвать полицию. Сотрудники полиции задержали обвиняемого в тот же день.

Как сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета, собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU