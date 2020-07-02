2 Июль 2020 2020-07-02T09:38:32+03:00

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В Белгородской области вступил в силу «закон о тишине», который еще 30 июня окончательно обсудили и приняли депутаты. Так, если греметь или петь после 22.00 будет обычный белгорордец, он заплатит штраф до 5 тысяч рублей. Если же, к примеру, ремонт в этот час затеет юрлицо, - до 100 тысяч.

В соответствии с новым документом в области, ночью – с 22:00 до 8:00 – запрещена громкая музыка из автомобилей, квартир, домов и просто на улице. Также под запрет подпадают пение, свист, визги, крики и другие шумы, а также ремонтные работы и игра на инструментах (гитара, пианино, балалайка, саксофон). Отметим, что запрещены не только строительно-ремонтные работы, пиротехника, крики, музыка, и прочие шумы, но и неисправная автосигнализация.

ИСТОЧНИК KP.RU