В Белгороде трое рабочих сорвались со строительных лесов на уровне четвертого этажа

1 Июль 2020 2020-07-01T21:32:21+03:00

Все они с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу

Изменить размер текста: A A

Происшествие случилось 1 июля в микрорайоне «Новая жизнь» города Белгорода. По предварительным данным, при проведении отделочных работ фасада нежилого здания трое рабочих сорвались со строительных лесов, расположенных на уровне четвертого этажа. Все они с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Региональный Следком сообщил, что ведомство начало проверку по факту нарушений, допущенных при проведении строительных работ. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В социальных сетях уже появилась информация о готовности подрядчика оказать помощь пострадавшим работникам и их семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU