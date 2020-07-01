2020-07-01T21:32:21+03:00
Происшествия

В Белгороде трое рабочих сорвались со строительных лесов на уровне четвертого этажа

Все они с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгороде трое рабочих сорвались со строительных лесов.В Белгороде трое рабочих сорвались со строительных лесов.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Происшествие случилось 1 июля в микрорайоне «Новая жизнь» города Белгорода. По предварительным данным, при проведении отделочных работ фасада нежилого здания трое рабочих сорвались со строительных лесов, расположенных на уровне четвертого этажа. Все они с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Региональный Следком сообщил, что ведомство начало проверку по факту нарушений, допущенных при проведении строительных работ. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В социальных сетях уже появилась информация о готовности подрядчика оказать помощь пострадавшим работникам и их семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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