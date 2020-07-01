В Старом Осколе полицейские и спасатели пришли на помощь парализованному из-за инсульта мужчине

1 Июль 2020 2020-07-01T18:10:31+03:00

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Вечером 30 июня в полицию Старого Оскола обратилась представитель одного из предприятий городского округа. Она сообщила, что ее 47-летний коллега в очередную смену не вышел на работу. По словам женщины, раньше мужчина никогда не был замечен в прогулах и нарушениях дисциплины. В городе он живет один. Родственников в Старом Осколе у него нет. Все попытки сотрудников предприятия связаться с работником не дали никаких результатов.

- При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина может находиться дома, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Оперативники заподозрили, что он мог стать жертвой преступления или же жизни и здоровью старооскольца угрожает другая опасность. Вместе с сотрудниками МЧС они приняли решение вскрыть дверь квартиры. Войдя внутрь, стражи порядка и спасатели обнаружили хозяина без сознания. Ему экстренно вызвали скорую помощь.

По предварительным данным, у мужчины случился инсульт. В результате половину тела парализовало. Он не мог добраться до двери или даже дотянуться до телефона. На момент обнаружения местный житель уже был сильно обезвожен. Счет жизни шел на минуты. К счастью, помощь подоспела вовремя. Благодаря слаженным действиям полицейских, спасателей, и, конечно, неравнодушным коллегам, мужчина остался жив. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.

В Белгородской области полицейские и спасатели пришли на помощь парализованному из-за инсульта мужчине.

ИСТОЧНИК KP.RU