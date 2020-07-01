2020-07-01T14:04:41+03:00
Общество

В Белгородской области обезвредили целый арсенал боеприпасов

Два схрона с боеприпасами в количестве 373 единиц обнаружили в Шебекинском горокруге
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС Белгородской области.
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Вблизи села Батрацкая Дача и села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ и УМВД обнаружили 2 схрона с боеприпасами. Всего было изъято 373 единицы различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В тротиловом эквиваленте их вес составил около 110 килограммов.

Весь арсенал сотрудники правоохранительных органов транспортировали на специальный полигон и уничтожили, предотвратив таким образом возможное использование боеприпасов в террористических целях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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