Юные художники рисуют мир и дружбу

1 Июль 2020 2020-07-01T13:54:29+03:00

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Корпоративный творческий конкурс стартовал в День защиты детей и длился весь июнь. У компании новый слоган - «Мы – одна страна» - который и должны были воплотить в цвете ребята.

Слоган отражает новую стратегию позиционирования бренда «Мираторг», в центре которой - единство каждого человека с окружающими людьми, природой, страной. Символизирует это единство изображение единицы. По условиям творческого соревнования, именно ее и нужно было нарисовать, наполнив тем, что, по мнению каждого юного художника, объединяет людей.

На конкурс пришло множество ярких работ. Лучшие из них выбирались сотрудниками агрохолдинга по всей стране в ходе онлайн-голосования.

В ответе же на вопрос «Что нас объединяет?» ребята единодушны: любовь, дружба, семья, страна, культура, и, конечно, «Мираторг»!