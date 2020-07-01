1 Июль 2020 2020-07-01T11:07:09+03:00

51-летний белгородец прикарманил чужую банковскую карту и снял с нее деньги. Фото: "КП" Архив

За кражу с банковского счета и за ряд других преступлений придется ответить перед Законом

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51-летний житель Новооскольского городского округа Белгородчины будет отвечать перед Законом за кражу денег с чужого банковского счета. Карту он нашел и снял с нее деньги. Также ему придется ответить и за ряд других преступлений.

Новооскольский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 51-летнего жителя Новооскольского городского округа. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 158, ч.1 ст. 139, ч.1 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета; незаконное проникновение в жилище; кража).

Во время следствия выяснилось, что 22 апреля 2020 года обвиняемый нашел на улице в городе Новый Оскол утерянную местным жителем банковскую карту. И воспользовался тем, что к ней был прикреплен листок с пин-кодом. С чужой карты он снял 3 тысячи рублей и потратил.

11 мая 2020 года мужчина проник в домовладение жителя Новооскольского городского округа, откуда похитил мобильный телефон и карту памяти. Сумма ущерба при это составила около 4 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU