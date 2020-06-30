2020-06-30T17:27:29+03:00
Общество

Школьники из Белгорода в числе победителей Всероссийской олимпиады ПАО «Россети»

Все ребята получили сертификаты на участие в летней энергетической смене
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Екатерина Алимаскина, ученица лицея № 9 г. Белгорода.Екатерина Алимаскина, ученица лицея № 9 г. Белгорода.
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Подведены итоги второго, заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. В число его победителей и призеров вошли 12 учащихся девятых и десятых классов, представляющих регионы деятельности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Екатерина Алимаскина, ученица лицея № 9 г. Белгорода, и Михаил Сибиряков из Нижнего Новгорода вошли в число победителей среди учащихся девятых классов. У десятиклассников среди показавших лучший результат – нижегородец Александр Логинов и Арина Израилева из Брянска.

Все ребята получили сертификаты на участие в летней энергетической смене компании «Россети», где смогут погрузиться в мир цифровой энергетики, пообщаться с друзьями из других регионов и принять участие во Всероссийском конкурсе профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ».

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