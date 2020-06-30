2020-06-30T15:35:29+03:00
Общество

За год больше 70 тысяч белгородцев заказали в полиции справки, подтверждающие их законопослушность

В Информационном центре УМВД отметили, что эта услуга является на сегодняшний день одной из самых востребованных
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В 2019 году за так называемыми справками о наличии (отсутствии) судимости в полицию региона обратились 71267 человек. На сегодняшний день это одна из самых востребованных государственных услуг, предоставляемых Информационным центром УМВД России по Белгородской области. Обычно такая справка требуется при трудоустройстве. Именно на эту услугу в прошлом году пришлось 96 процентов всех запросов, поступивших в подразделение.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

С 2019 года заказать справку о несудимости в территориальном отделе полиции нельзя. Это можно сделать только в Информационном центре УМВД, в Многофункциональном центре либо же через сайт госуслуг. Единый интернет-портал при этом значительно облегчает задачу. Для получения такой справки вообще не нужно выходить из дома. Документ, выданный в электронном и письменном виде, имеют абсолютно одинаковую юридическую значимость.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Помимо этого, в Информационном центре полиции можно заказать справки о реабилитации жертв политических репрессий; архивные справки. Подразделение также оказывает услугу по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу. Здесь же выдадут справку о том, что вы не привлекались к административному наказанию за наркотики. В пресс-службе УМВД напомнили, что сейчас прием в подразделении ведется по предварительной запись. Оформить ее можно через тот же сайт госуслуг или по телефону: 8 (4722) 352-746.

ИСТОЧНИК KP.RU

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