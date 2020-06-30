Белгородские студенты НИУ «БелГУ» вышли в финал всероссийского конкурса молодых предпринимателей

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:31:56+03:00

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Два научных проекта студентов Белгородского госуниверситета вошли в число лучших по итогам полуфинального этапа ежегодного конкурса молодых предпринимателей. Конкурс был организован ООО «Медиа Парк» под эгидой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В 2020 году к участию в конкурсе было представлено 46 проектов. При поддержке отдела научно-исследовательской работы студентов и молодых ученых от НИУ «БелГУ» было подано 5 заявок.

На отборочном этапе команды имели возможность принять участие в мастер-классах, которые вели ведущие бизнес-тренеры, технологи, бизнесмены. В финал прошли 26 проектов из 15 вузов страны, в том числе два проекта студенческих команд НИУ «БелГУ». Одна из них стала абсолютным лидером по количеству набранных баллов.

Студенты института фармации, химии и биологии Елена Кузубова, Галина Шайдорова, Александра Радченко и Анна Шикер представили вуз с проектом «Биоактивная сорбционная композиция для нейтрализации микотоксинов в кормах сельскохозяйственных животных» (научный руководитель Ульяна Круть). Также успешно защищен проект студентов медицинского института и института инженерных и цифровых технологий «Аппаратно-программный комплекс для реабилитации кисти с биологически обратной связью». Команда проекта – Владислав Дуброва, Артем Буковцов, Андрей Гладышев, Алина Колосова, Анастасия Стрижакова (научный руководитель Андрей Алейников).

Финалистов в декабре ждет насыщенная 5-дневная программа в одном из крупнейшем технопарке Москвы и VII ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2020». Молодые исследователи получат менторскую поддержку от лидеров ведущих предприятий России, а также возможность доработать свои идеи с применением технологичного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU