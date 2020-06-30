В Белгородской области столкнулись «Тойта Камри» и автомобиль «Луидор»
Пострадали два человека
В Белгородской области столкнулись «Тойта Камри» и автомобиль «Луидор».
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятом часу вечера 29 июня в нескольких километра от города Бирюч Красногвардейского района. По предварительным данным, 56-летний водитель «Тойоты Камри», двигаясь по трассе «Белгород – Новый Оскол - Советское», выехал на встречную полосу. В результате иномарка столкнулась с автомобилем «Луидор».
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что травмы получили два человека. В этой автоаварии пострадали водитель «Тойоты», а также его пассажирка – 77-летняя женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU