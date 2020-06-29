2020-06-29T22:41:22+03:00
Происшествия

В Валуйках два автомобилиста отметили «день жестянщика»

Виновнику ДТП грозит административный штраф, а второму участнику – уголовное наказание
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в Валуйках ещё 21 июня. Ситуация, не считая последствий, стандартная. На перекрестке улиц Лесная и 9 Января не разъехались «Фольксваген Тигуан» и «Нива». В ДТП никто не пострадал. Автоинспекторы установили, что дорогу не уступил 52-летний водитель иномарки. Виновнику происшествия выписали административный протокол. Ему грозит штраф в тысячу рублей. А вот второму участнику не повезло куда больше. У 59-летнего водителя «Нивы» установили состояние опьянения. Кроме того, выяснилось, что он уже привлекался за нетрезвое вождение.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в отношении водителя отечественного автомобиля возбуждено уголовное дело за рецидив пьяной езды. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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