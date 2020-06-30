Белгородцу грозит двенадцать лет колонии за пьяное ДТП со смертельным исходом

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:43:52+03:00

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Смертельное ДТП произошло около пяти часов в субботу, 27 июня, в Ровеньском районе. По предварительным данным, 40-летний водитель «пятерки» вел автомобиль со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением. На пятом километре дороги автодороги «Нагорье – Ржевка – граница Воронежской области» он не справился с управлением. Машина слетела с трассы в кювет и перевернулась. Находившаяся в салоне 58-летняя женщина погибла на месте происшествия.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, и совершенное в состоянии опьянения. С учетом всех этих обстоятельств автомобилисту грозит немаленький срок – от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU