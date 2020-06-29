На приусадебном участке жителя Белгородской области нашли 500 кустов конопли

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:07:00+03:00

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Полиция сообщили об обнаружении целой плантации конопли. По данным правоохранителей, 500 кустов наркотикосодержащего растения нашли на приусадебном участке 34-летнего жителя Старооскольского городского округа. Судя по всему, это не стихийный очаг, и у полиции есть основания полагать, что за растениями ухаживали. По версии следствия, горе-агроном выращивал их для личного употребления. Проходить проверку на употребление запрещенных веществ оскольчанин не захотел.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в отношении мужчины составили административный протокол за отказ от медосвидетельствования и возбудили уголовное дело за незаконное культивирование наркотикосодержащих растений в особо крупном размере. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU