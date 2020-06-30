30 Июнь 2020 2020-06-30T09:24:23+03:00

В Белгороде деревья падали и били машины. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

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В Главное управление МЧС России по Белгородской области за минувшие сутки поступила информация о трех случаях падения деревьев из-за непогоды. В областном центре на улице Белгородского полка дерево упало на три припаркованных автомобиля: «Ниссан Альмера», «Ниссан Нот» и «ЛАДА Приора». Дежурная смена спасателей Белгорода распилила и убрала дерево.

А в поселке Чернянка дерево свалилось на проезжую часть, перегородив проезд. К месту происшествия был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 39.

Также в Белгороде на улице Победы из-за сильных порывов ветра дерево сломалось и упало на припаркованный автомобиль «Форд Фиеста». Силами управляющей компании его также распилили и убрали.

ИСТОЧНИК KP.RU