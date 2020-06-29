Село Соломино Белгородского района прошло инструктаж по пожарной безопасности
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Белгородского района продолжают проводить профилактические рейды в Белгородской области. Так сотрудники МЧС посетили жителей села Соломино Белгородского района с профилактической беседой.
В ходе мероприятий инспекторы проинформировали жителей, что им необходимо следовать правилам пожарной безопасности. Также рассказали об опасности разведения костров вблизи домов в жаркую и сухую погоду. Предупредили жителей и об административной ответственности за сжигание бытового мусора и поджога сухой травы.
Кроме того, спасатели напомнили, как действовать при возгорании и номера экстренных служб: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «112».
ИСТОЧНИК KP.RU