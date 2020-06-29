2020-06-29T16:59:09+03:00
Общество

Село Соломино Белгородского района прошло инструктаж по пожарной безопасности

Инспекторы напомнили сельчанам, как избежать пожаров
Ирина ТАРАСОВА
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Село Соломино Белгородского района прошло инструктаж. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской областиСело Соломино Белгородского района прошло инструктаж. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области
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Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Белгородского района продолжают проводить профилактические рейды в Белгородской области. Так сотрудники МЧС посетили жителей села Соломино Белгородского района с профилактической беседой.

В ходе мероприятий инспекторы проинформировали жителей, что им необходимо следовать правилам пожарной безопасности. Также рассказали об опасности разведения костров вблизи домов в жаркую и сухую погоду. Предупредили жителей и об административной ответственности за сжигание бытового мусора и поджога сухой травы.

Кроме того, спасатели напомнили, как действовать при возгорании и номера экстренных служб: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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