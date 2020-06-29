2020-06-29T14:49:40+03:00
Общество

«Открытие» запустил программу для любителей частных домов

Программа ипотечного кредитования «Жилой дом» позволяет приобрести дом с земельным участком на вторичном рынке недвижимости
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..Фото: "КП" Архив
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Сумма кредита составляет до 15 миллионов рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также ряда городов Московской области. Жители других регионов страны могут получить до 5 миллионов. Первоначальный взнос в рамках программы – от 30%, срок кредитования – до 30 лет, ставка – от 8,9%.

Важно, что в нынешних условиях оформить кредит можно без риска для здоровья. Подать заявку, предоставить документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно полностью онлайн.

- Мы рады помочь нашим клиентам воплотить в жизнь мечту о собственном доме. Спрос на загородную недвижимость значительно вырос в период самоизоляции и не ослабевает и после снятия ограничений. Новая программа актуальна для всех, кто ценит индивидуальность и стремится к чему-то принципиально иному, чем стандартное многоквартирное жилье. Таким людям мы предлагаем кредитование на привлекательных условиях и удобный сервис, который позволяет оформить ипотеку, не выходя из дома», - отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

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