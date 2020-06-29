Сбербанк продлил дисконт 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок до 2021 года

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:15:13+03:00

Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru

Изменить размер текста: A A

Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Акция продлится до 1 февраля 2021 года.

Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:

Акция распространяется на льготные программы господдержки:

Также дисконт 0,3 процентных пункта суммируется со скидкой от застройщика в первые 2 года в рамках программы субсидирования:

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» ПАО Сбербанк:

«Мы продлили акцию для наших клиентов до 2021 года, так как видим высокий спрос на эту услугу — 82% всех сделок с недвижимостью в Сбербанке регистрируются в электронном виде. Это наиболее быстрый, удобный и безопасный способ оформления права собственности. В большинстве регионов России срок регистрации сделок в электронном виде не превышает 4 дней, что в 2 раза быстрее по сравнению со стандартными сроками регистрации».

Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru