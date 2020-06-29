2020-06-29T12:38:33+03:00
Общество

В Белгороде из дома пропала несовершеннолетняя девушка

Следователи следственного отдела Белгорода начали процессуальную проверку
Ирина ТАРАСОВА
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Следователи следственного отдела Белгорода начали процессуальную проверку по факту исчезновения несовершеннолетней.Следователи следственного отдела Белгорода начали процессуальную проверку по факту исчезновения несовершеннолетней.Фото: "КП" Архив
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Проверку по сообщению о безвестном исчезновении несовершеннолетней начал следственный отдел по Белгороду. Доследственная проверка начата после сообщения о безвестном исчезновении жительницы областного центра 2006 года рождения. Она ушла из дома 25 июня 2020 года и до сих пор не возвратилась.

По предварительным данным, 25 июня, девушка, желая избежать неприятного разговора с родителями по поводу своего поведения, ушла из дома, в котором проживает.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-службы регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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