В Белгороде из дома пропала несовершеннолетняя девушка

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:38:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Проверку по сообщению о безвестном исчезновении несовершеннолетней начал следственный отдел по Белгороду. Доследственная проверка начата после сообщения о безвестном исчезновении жительницы областного центра 2006 года рождения. Она ушла из дома 25 июня 2020 года и до сих пор не возвратилась.

По предварительным данным, 25 июня, девушка, желая избежать неприятного разговора с родителями по поводу своего поведения, ушла из дома, в котором проживает.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-службы регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU