На смену жаре в Белгородскую область придут дожди с градом

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:38:23+03:00

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Как сообщают синоптики, на смену жарким дням в Белгородскую область придут дожди, которые принесут прохладу. Жителей ждут кратковременные, местами сильные дожди. При этом в некоторых районах региона возможны грозы и выпадение града.

Так, сегодня, 29 июня, ветер будет преобладать юго-западный, с переходом на северо-восточный, который начнет дуть со скоростью 6-11 м/с, при грозах местами его порывы могут составлять 15-18 м/с. Днем температура воздуха составит от +23 до +28 градусов по Цельсию.

Завтра в Белгороде дождей не прогнозируют, температура воздуха днем составит +29 градусов, ночью +18. В среду, 1 июля, также возможен кратковременный дождь, днем температура будет в пределах +28 градусов, ночью +15. Такая же температура, но без дождей, ждет белгородцев в четверг. А вот в пятницу и в выходные столбик термометра покажет +30. Облачно с проясненирями. Днем температура будет +29-30 градусов, ночью 18-20.

ИСТОЧНИК KP.RU