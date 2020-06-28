Белгородские пенсионеры сразились в компьютерном многоборье

28 Июнь 2020 2020-06-28T15:17:02+03:00

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Уверенный пользователь или не очень – каждый участник прошедшего состязания достоин уважения, уверены организаторы VII чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Мероприятие прошло на площадке института инженерных и цифровых технологий БелГУ при поддержке Союза пенсионеров России, областных управлений соцзащиты и пенсионного фонда.

Стоит отдать должное нашим продвинутым землякам: на отборочных этапах за выход на региональный уровень боролись 242 человека. Удалось это сделать 42 из них. Кстати, организаторы турнира подчеркивают: с каждым годом активность пенсионеров в Интернете, соцсетях, онлайн-мероприятиях растет.

Чемпионат проводился по трём номинациям в категориях «Уверенный пользователь» и «Начинающий пользователь». А предваряли испытания презентации от каждого участника, озаглавленные как «Семейные истории Великой Победы».

В итоге лучшими из лучших среди начинающих стали Станислав Мисюров (Новооскольский городской округ) и Марина Викторовна Стребкова (г. Белгород), а в категории «Уверенный пользователь» - Юрий Решетников (Алексеевский городской округ) и Галина Мирошникова (Чернянский район).

9 июля в онлайн-формате наши земляки сразятся за победу в X всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью.

ИСТОЧНИК KP.RU