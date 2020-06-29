Новый мемориал появился в Красногвардейском районе Белгородской области
Новый мемориал появился в селе Большебыково Красногвардейского района Белгородчины. Мемориал состоит из 5 фигур – воинов и тружеников. На гранитных плитах увековечены имена 757 односельчан, прошедших огненными дорогами войны и вернувшихся с победой, а также земляков – участников локальных военных конфликтов.
Всего же с территории Утянского сельского поселения в годы войны ушло на фронт более 1500 человек.
В торжественной церемонии открытия мемориала приняли участие глава администрации района Игорь Бровченко, временно исполняющий обязанности ректора Белгородского государственного аграрного университета имени Горина Станислав Алейник, почетные граждане Белгородской области и Красногвардейского района Иван Заздравных и Алексей Нефедов, другие почетные гости.
ИСТОЧНИК KP.RU