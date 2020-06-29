2020-06-29T09:35:34+03:00
Общество

Новый мемориал появился в Красногвардейском районе Белгородской области

Его установили в парке Славы села Большебыково
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Красногвардейском районе Белгородчины появился новый мемориал. Фото пресс-службы администрации Красногвардейского районаВ Красногвардейском районе Белгородчины появился новый мемориал. Фото пресс-службы администрации Красногвардейского района
Изменить размер текста:

Новый мемориал появился в селе Большебыково Красногвардейского района Белгородчины. Мемориал состоит из 5 фигур – воинов и тружеников. На гранитных плитах увековечены имена 757 односельчан, прошедших огненными дорогами войны и вернувшихся с победой, а также земляков – участников локальных военных конфликтов.

Всего же с территории Утянского сельского поселения в годы войны ушло на фронт более 1500 человек.

В торжественной церемонии открытия мемориала приняли участие глава администрации района Игорь Бровченко, временно исполняющий обязанности ректора Белгородского государственного аграрного университета имени Горина Станислав Алейник, почетные граждане Белгородской области и Красногвардейского района Иван Заздравных и Алексей Нефедов, другие почетные гости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгороде из дома пропала несовершеннолетняя девушка
Новый спортивно-оздоровительный комплекс появится в Прохоровке Белгородской области
На смену жаре в Белгородскую область придут дожди с градом
Новый мемориал появился в Красногвардейском районе Белгородской области
В Краснояружском районе Белгородчины выберут места отдыха для благоустройства
Белгородские пенсионеры сразились в компьютерном многоборье
В Грайвороне Белгородчины почтили память погибших при освобождении города
Городские пейзажи украсили стены домов Корочанского района
Ветеранам Ивнянского района вручили телефоны
Даешь отремонтированный стадион в Алексеевке!
Жертвами коронавируса стали еще два жителя Белгородской области
В Белгородской области коронавирусную инфекцию победил 80-летний Дмитрий Зигаев