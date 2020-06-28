Ветеранам Ивнянского района вручили телефоны
Мобильные бригады помощи ветеранам продолжают работу
Ветеранам Ивнянского района вручили телефоны. Фото пресс-службы администрации Ивнянского района
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В год Памяти и славы в Ивнянском районе Белгородской области прошла акция «Мобильные бригады помощи ветеранам». Представители местного отделения «Волонтеры Победы» и районного совета ветеранов вручили ветеранам Великой Отечественной войны в подарок мобильные телефоны.
Также ветеранам были вручены сертификаты на получение сим-карты с бессрочным бесплатным обслуживанием. Акция прошла в рамках совместного проекта Движения «Волонтеры Победы» и оргкомитета «Наша Победа», сообщила пресс-служба администрации Ивнянского района.
ИСТОЧНИК KP.RU