Ветеранам Ивнянского района вручили телефоны

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:14:17+03:00

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В год Памяти и славы в Ивнянском районе Белгородской области прошла акция «Мобильные бригады помощи ветеранам». Представители местного отделения «Волонтеры Победы» и районного совета ветеранов вручили ветеранам Великой Отечественной войны в подарок мобильные телефоны.

Также ветеранам были вручены сертификаты на получение сим-карты с бессрочным бесплатным обслуживанием. Акция прошла в рамках совместного проекта Движения «Волонтеры Победы» и оргкомитета «Наша Победа», сообщила пресс-служба администрации Ивнянского района.

ИСТОЧНИК KP.RU