2020-06-28T13:04:07+03:00
Общество

В Грайвороне Белгородчины почтили память погибших при освобождении города

На центральном кладбище состоялось открытие стелы
Ирина ТАРАСОВА
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В Гайвороне Белгородчины почтили погибших при освобождении города. Фото пресс-службы администрации Грайворонского районаВ Гайвороне Белгородчины почтили погибших при освобождении города. Фото пресс-службы администрации Грайворонского района
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На центральном кладбище города Грайворона Белгородской области состоялось открытие стелы памяти погибшим при освобождении города 5 августа 1943 года. Таким образом жители округа увековечили память погибших красноармейцев.

В мероприятие приняли участие глава округа Геннадий Бондарев, председатель Совета ветеранов Валентина Шевченко, а также инициаторы создания памятника –Иван Николаевич и Татьяна Васильевна Харченко.

Закончилось мероприятие минутой молчания и траурным салютом, который дали члены историко-поискового клуба "Грайворонский рубеж".

ИСТОЧНИК KP.RU

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