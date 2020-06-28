В Грайвороне Белгородчины почтили память погибших при освобождении города

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:04:07+03:00

В Гайвороне Белгородчины почтили погибших при освобождении города. Фото пресс-службы администрации Грайворонского района

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На центральном кладбище города Грайворона Белгородской области состоялось открытие стелы памяти погибшим при освобождении города 5 августа 1943 года. Таким образом жители округа увековечили память погибших красноармейцев.

В мероприятие приняли участие глава округа Геннадий Бондарев, председатель Совета ветеранов Валентина Шевченко, а также инициаторы создания памятника –Иван Николаевич и Татьяна Васильевна Харченко.

Закончилось мероприятие минутой молчания и траурным салютом, который дали члены историко-поискового клуба "Грайворонский рубеж".

ИСТОЧНИК KP.RU