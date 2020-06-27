2020-06-27T14:18:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Жертвами коронавируса стали еще два жителя Белгородской области

Умершие — жители Грайворонского горокруга и Ракитянского района
Ирина ТАРАСОВА
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Жертвами коронавируса стали еще два жителя Белгородской области.Жертвами коронавируса стали еще два жителя Белгородской области.Фото: "КП" Архив
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За минувшие сутки в Белгородской области от заражения коронавирусом умерли еще два пациента. Один из умерших — житель Грайворонского городского округа, другой — Ракитянского района. Подробности об умерших в оперативном штабе не разглашают. Известно, что оба были подключены к аппаратам ИВЛ.

Таким образом число жертв коронавируса в области достигло 48 человек. Наибольшее количество умерших приходится на Белгород, 13 человек. Далее в этой печальной статистике следуют Ракитянский район — 6 смертельных случаев и Старооскольский городской округе — 6 случаев.

Напомним, что за последние сутки в области выявлено 70 новых случаев коронавирусной инфекции. Число заболевших составляет 4 331 человек. Выздоровело 2 796 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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