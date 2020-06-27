Трудное детство белгородских подростков: ни закурить, ни выпить

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:41:20+03:00

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Детям до 18 лет в Белгородской области запретили посещать кальянные и находиться в местах, где используют электронные сигареты. Соответствующие изменения депутаты областной Думы думы внесли в шестую статью «О защите прав ребенка в Белгородской области».

По этому закону также не допускается присутствие детей в местах, где продают товары только сексуального характера или только алкогольную продукцию. Например, в пивных ресторанах, барах, рюмочных.

Как сообщает пресс-служба облдумы, такие изменения нужны, чтобы предотвратить причинение вреда физическому и психическому здоровью детей.

ИСТОЧНИК KP.RU