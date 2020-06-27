Трудное детство белгородских подростков: ни закурить, ни выпить
Детям до 18 лет в Белгородской области запретили посещать кальянные и находиться в местах, где используют электронные сигареты. Соответствующие изменения депутаты областной Думы думы внесли в шестую статью «О защите прав ребенка в Белгородской области».
По этому закону также не допускается присутствие детей в местах, где продают товары только сексуального характера или только алкогольную продукцию. Например, в пивных ресторанах, барах, рюмочных.
Как сообщает пресс-служба облдумы, такие изменения нужны, чтобы предотвратить причинение вреда физическому и психическому здоровью детей.
ИСТОЧНИК KP.RU