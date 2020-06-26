2020-06-26T18:51:50+03:00
Общество

Белгородца, распылившего газовый баллончик в лицо сотруднику ДПС, приговорили к трем годам колонии

Для задержания пассажира «Лады Калины» полицейским пришлось применить физическую силу и наручники
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Согласно заключению медиков, здоровью сотрудника ДПС был причинен легкий вред.Согласно заключению медиков, здоровью сотрудника ДПС был причинен легкий вред.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Инцидент произошел 22 ноября около одиннадцати часов ночи в Алексеевке. По предварительным данным, сотрудники ДПС заметили на одной из улиц города «Ладу Калину» под управлением женщины. Как сообщается на сайте УМВД области, женщина нарушила ПДД и не остановилась по требованию полицейских. Правоохранители проследовали за автомобилем. После остановки из машины вышел 26-летний пассажир – супруг автомобилистки. Он стал ругаться нецензурной бранью и вести себя агрессивно, а затем распылил газовый баллончик в лицо одному из полицейских.

Для задержания пассажира правоохранителям пришлось применить физическую силу, а также надеть на него наручники. Пострадавшего автоинспектора доставили в больницу. Впоследствии ему назначили амбулаторное лечение. Согласно заключению медиков, здоровью сотрудника ДПС был причинен легкий вред.

Алексеевский межрайонный отдел СУ СК России по Белгородской области возбудил в отношении пассажира уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Как сообщили в региональном Следкоме, недавно мужчине вынесли приговор. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Белгорода побила женщину-полицейского в Тюмени
Детей Губкинского округа ждет «Орленок»
Белгородца, распылившего газовый баллончик в лицо сотруднику ДПС, приговорили к трем годам колонии
За проезд по проспекту Богдана Хмельницкого в Белгороде водителю нужно будет заплатить
Белгородец похитил у пенсионера 200 тысяч рублей и потратил на подарки родственникам
В Белгородской области полицейские и росгвардейцы ликвидировали очаг дикого произрастания конопли
Часть Гражданского проспекта в Белгороде станет пешеходным
Ревнивый белгородец напал на бывшую жену с ножом
Белгородские энергетики модернизируют подстанцию 110 кВ «Майская»
Белгородские спасатели вновь пришли на помощь животным, попавшим в беду
Староосколец оставил без Интернета несколько многоэтажек
Белгоролец, задолжавший более 244 тысяч рублей алиментов, пытался оказать сопротивление судебным приставам
Сбербанк Онлайн признан самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью
Белгородец прибил приятеля лопатой
В Старом Осколе по факту гибели двух человек в ДТП возбудили уголовное дело
Жительница Белгородской области вырастила у себя на участке полторы сотни кустов мака
Белгородский губернатор идет на выборы в облдуму