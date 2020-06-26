Белгородца, распылившего газовый баллончик в лицо сотруднику ДПС, приговорили к трем годам колонии

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:51:50+03:00

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Инцидент произошел 22 ноября около одиннадцати часов ночи в Алексеевке. По предварительным данным, сотрудники ДПС заметили на одной из улиц города «Ладу Калину» под управлением женщины. Как сообщается на сайте УМВД области, женщина нарушила ПДД и не остановилась по требованию полицейских. Правоохранители проследовали за автомобилем. После остановки из машины вышел 26-летний пассажир – супруг автомобилистки. Он стал ругаться нецензурной бранью и вести себя агрессивно, а затем распылил газовый баллончик в лицо одному из полицейских.

Для задержания пассажира правоохранителям пришлось применить физическую силу, а также надеть на него наручники. Пострадавшего автоинспектора доставили в больницу. Впоследствии ему назначили амбулаторное лечение. Согласно заключению медиков, здоровью сотрудника ДПС был причинен легкий вред.

Алексеевский межрайонный отдел СУ СК России по Белгородской области возбудил в отношении пассажира уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Как сообщили в региональном Следкоме, недавно мужчине вынесли приговор. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU