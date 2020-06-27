2020-06-27T16:24:57+03:00
Спорт

Даешь отремонтированный стадион в Алексеевке!

Уже приведены в порядок трибуны, заасфальтированы беговые дорожки
Ирина ТАРАСОВА
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Даешь отремонтированный стадион в Алексеевке! Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаДаешь отремонтированный стадион в Алексеевке! Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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В Алексеевском городском округе Белгородской области продолжается ремонт Центрального городского стадиона. В настоящее время уже завершен ремонт зрительских трибун. На беговых дорожках выполнено устройство асфальтобетонного покрытия.

Качество строительных работ находится под жестким контролем местных депутатов. К новому учебному году у жителей округа появится отремонтированная спортивная площадка. Открыть обновленный стадион планируется в августе 2020 года, сообщила пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Даешь отремонтированный стадион в Алексеевке!
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