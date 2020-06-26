За проезд по проспекту Богдана Хмельницкого в Белгороде водителю нужно будет заплатить

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:58:05+03:00

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В Белгороде проезд по сквозным магистралям, в том числе по проспекту Богдана Хмельницкого, может стать платным. Правда, произойдет это не раньше, чем лет через 15. Такой прогноз дал на встрече с блогерами мэр Белгорода Юрий Галдун. Кроме того, градоначальник рассказал, что платные парковки появятся не только в центре, но даже рядом с городом.

Также мэру в очередной раз пришлось объясняться по поводу прозвучавшей ранее цены за парковки, Напомним, что его цифры 300 и 3 были истолкованы по разному. И Юрий Галдун уточнил, что сказанное им было — для примера, чтобы объяснить, что подход должен быть дифференцированным. Так, стоянка на востребованных парковках может обойтись водителям в 40 рублей, а на пустых — в 5. Кстати, мэр подчеркнул, что меньше 5 рублей парковка стоить не может, так как она просто не окупится

ИСТОЧНИК KP.RU