Детей Губкинского округа ждет «Орленок»
Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа во время летних каникул предлагает бесплатные путевки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Предполагается оздоровление детей в спортивно-оздоровительном комплексе «Орленок».
При благоприятной ситуации по коронавирусной инфекции начало летней оздоровительной кампании на территории Белгородской области планируется 2 июля 2020 года.
Загородный спортивно-оздоровительный комплекс «Орленок» будет работать с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.
Для получения путевок необходимо обращаться в управление социальной политики администрации округа.
ИСТОЧНИК KP.RU