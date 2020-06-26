2020-06-26T19:31:58+03:00
Общество

Детей Губкинского округа ждет «Орленок»

Путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, бесплатны
Ирина ТАРАСОВА
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Детей Губкинского округа ждет «Орленок». Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округаДетей Губкинского округа ждет «Орленок». Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа
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Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа во время летних каникул предлагает бесплатные путевки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Предполагается оздоровление детей в спортивно-оздоровительном комплексе «Орленок».

При благоприятной ситуации по коронавирусной инфекции начало летней оздоровительной кампании на территории Белгородской области планируется 2 июля 2020 года.

Загородный спортивно-оздоровительный комплекс «Орленок» будет работать с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

Для получения путевок необходимо обращаться в управление социальной политики администрации округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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