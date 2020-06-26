Белгородец похитил у пенсионера 200 тысяч рублей и потратил на подарки родственникам

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:17:43+03:00

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С заявлением о пропаже денег в алексеевский отдел полиции обратился 67-летний пенсионер. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина. По предварительным данным, незадолго до этого он был на застолье у пенсионера. После выпитого пожилой хозяин уснул. Зная, что накануне пенсионер снял крупную сумму денег и хранит дома, гость отправился на поиски. В прикроватной тумбочке он обнаружил 220 тысяч рублей. Забрав сбережения пожилого мужчины, злоумышленник потратил их на подарки родственникам.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что подозреваемого задержали в общественном месте в состоянии опьянения. В придачу к этому правонарушению выяснилось, что мужчина еще и не оплатил во время административный штраф. Сейчас он отбывает семь суток ареста. Перспектива у него не завидная. В территориальном отделе полиции в отношении мужчины также возбуждено уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба гражданину. Впоследствии он рискует получить пять лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU