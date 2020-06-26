2020-06-26T16:39:10+03:00
Общество

В Белгородской области полицейские и росгвардейцы ликвидировали очаг дикого произрастания конопли

Всего на участке колосилось больше 800 кустов наркотикосодержащего растения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В рамках второго этапа межведомственной операции «Мак – 2020» полицейские совместно с росгвардейцами ликвидировали очаг дикого произрастания конопли. Его обнаружили в Прохоровском районе. Всего здесь колосилось 806 кустов наркотикосодержащего растения.

- Собственнику земельного участка было выдано предписание об их уничтожении. В настоящее время очаг произрастания конопли ликвидирован, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Правоохранители также обращают внимание жителей региона на то, что за незаконное культивирование наркотикосодержащих растений предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Жителей региона призывают сообщать в полицию о местах произрастания конопли и мака, а также ставших известными фактах незаконного оборота наркотиков по номеру 02 или по «телефону доверия» УМВД: 8 (4722) 352-033.

ИСТОЧНИК KP.RU

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