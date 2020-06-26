2020-06-26T16:18:13+03:00
Общество

Часть Гражданского проспекта в Белгороде станет пешеходным

Для автомобилей закроют участок проспекта от Соборной площади до улицы Николая Чумичова
Ирина ТАРАСОВА
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Часть Гражданского проспекта в Белгороде станет пешеходным.Часть Гражданского проспекта в Белгороде станет пешеходным.Фото: "КП" Архив
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Часть Гражданского проспекта, от Соборной площади до улицы Николая Чумичова вскоре станет переходным. Планами о переоборудовании проспекта в пешеходную зону поделился градоначальник Юрий Галдун. Пешеходная зона появится по примеру улицы 50-летия Белгородской области, которая раньше была доступна для автомобилей.

Переоборудование Гражданского проспекта намечено на ближайшую перспективу. Также в планах мэрии — оборудовать пешеходные зоны на улице Попова и нескольких улицах на Харгоре. Как к этому отнесутся водители авто, представить не трудно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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