Часть Гражданского проспекта в Белгороде станет пешеходным

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:18:13+03:00

Для автомобилей закроют участок проспекта от Соборной площади до улицы Николая Чумичова

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Часть Гражданского проспекта, от Соборной площади до улицы Николая Чумичова вскоре станет переходным. Планами о переоборудовании проспекта в пешеходную зону поделился градоначальник Юрий Галдун. Пешеходная зона появится по примеру улицы 50-летия Белгородской области, которая раньше была доступна для автомобилей.

Переоборудование Гражданского проспекта намечено на ближайшую перспективу. Также в планах мэрии — оборудовать пешеходные зоны на улице Попова и нескольких улицах на Харгоре. Как к этому отнесутся водители авто, представить не трудно.

ИСТОЧНИК KP.RU