2020-06-26T13:50:06+03:00
Происшествия

Ревнивый белгородец напал на бывшую жену с ножом

На крики о помощи поспешил проходивший мимо мужчина и тоже пострадал
Ирина ТАРАСОВА
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Ревнивый белгородец напал на бывшую жену с ножом.Ревнивый белгородец напал на бывшую жену с ножом.Фото: "КП" Архив
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51-летний житель Шебекинского городского округа едва не убил бывшую жену из ревности. И только активное сопротивление 37-летней женщины и проходившего мимо местного жителя, который вмешался, не дали завершить преступный умысел. Теперь ревнивцу придется ответить за свои действия перед Законом.

Во время следствия было выяснено, что супруги перестали жить вместе с 2019 года. 20 июня нынешнего года мужчина, испытывая ревность, пришел к бывшей жене с намерением совершить убийство. Он напал на нее с ножом, но женщина оказала сопротивление. Вмешался местный житель, который поспешил на крики женщины и зашел во двор ее дома. При этом и ему были нанесены ножевые ранения.

Следственным отделом по Шебекинскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области предъявлено обвинение 51 - летнему жителю Шебекинского городского округа в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105, пп. «в», «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ (покушение на убийство; умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия, в отношении лица в связи с осуществлением общественного долга).

Как сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета, в настоящее время подготовлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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