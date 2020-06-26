2020-06-26T12:51:30+03:00
Общество

Белгородские энергетики модернизируют подстанцию 110 кВ «Майская»

Подстанция обеспечивает электроэнергией южную часть Белгорода и порядка 26 тысяч жителей микрорайонов ИЖС
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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«Россети Центр Белгородэнерго» реализует пилотный проект по организации дистанционного управления оборудованием подстанции 110 кВ «Майская» непосредственно из филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ.

Такой проект предусматривает модернизацию приводов коммутационных аппаратов 110 кВ, системы релейной защиты, системы оперативного тока и оборудования телемеханики на подстанции «Майская». Применение современных технических средств и оборудования позволит осуществить качественный переход на новый уровень оперативно-диспетчерского управления коммутационными аппаратами питающего центра. В частности, появится возможность использования автоматизированных программ переключений, предусматривающих дистанционное изменение эксплуатационного состояния оборудования в соответствии с заданным алгоритмом действий.

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