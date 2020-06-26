2020-06-26T09:38:00+03:00
Происшествия

Белгородец прибил приятеля лопатой

34-летнего мужчину, нанесшего смертельную травму, заключили под стражу
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец прибил приятеля лопатой.Белгородец прибил приятеля лопатой.Фото: "КП" Архив
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Происшествие, в результате которого скончался 43-летний мужчина, произошло 21 июня 2020 года на территории домовладения села Иловка Алексеевского городского округа. Ранее незнакомые мужчины были навеселе и повздорили. Удар черенком от лопаты пришелся по голове одного из них. Черепно-мозговая травма оказалась смертельной. 34-летнего жителя Алексеевского городского округа, нанесшего удар, заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия конфликт возник из-за того, что 43-летний мужчина не захотел идти в магазин за сигаретами и оскорбительно высказался в адрес 34-летнего местного жителя. Тот вернулся к себе домой, взял черенок от лопаты и прямо на улице ударил потерпевшего по голове. После удара он скрылся с места происшествия. А мужчина, получивший удар, на следующий день скончался в больнице в результате полученной черепно-мозговой травмы.

В настоящее время судом по ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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