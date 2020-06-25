2020-06-25T18:41:21+03:00
Происшествия

Жительница Белгородской области вырастила у себя на участке полторы сотни кустов мака

В отношении женщины возбудили уголовное дело за незаконное культивирование
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Маковую плантацию полицейские обнаружили на приусадебном участке 52-летней жительницы Ровеньского района. Всего на территории домовладения женщины произрастало 156 кустов запрещенного растения. Эксперты подтвердили, что оно является наркотикосодержащим.

В территориальном отделе полиции в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело. Ей инкриминируют незаконное культивирование наркотикосодержащих растений в крупном размере. Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

С 22 июня по 1 июля в Белгородской области проходит второй этап операции «Мак – 2020». Всех, кому что-либо стало известно о фактах незаконного оборота наркотиков, культивирования и очагах дикого произрастания запрещенных растений просят звонить в полицию по номеру 02 или на «телефон доверия»: 8 (4722) 352-033.

ИСТОЧНИК KP.RU

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