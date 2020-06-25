Белгородский губернатор идет на выборы в облдуму

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:05:46+03:00

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О своем намерении войти в состав областной Думы на заключительном заседании думы VI созыва заявил губернатор Евгений Савченко. Он возглавит список «Единой России». В первую тройку, кроме него, вошли председатель областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Наталия Полуянова и заместитель председателя комитета областной Думы по регламенту и депутатской этике, генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин.

В своем обращении к депутатам Евгений Савченко подчеркнул, что идет на выборы, чтобы предлагать избирателям новые программы. И чтобы и дальше пользоваться доверием своих земляков.

Напомним, что очередные выборы в Белгородскую областную Думу пройдут в сентябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU