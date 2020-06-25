2020-06-25T16:37:04+03:00
Общество

Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%
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Снижение ставок распространяется сразу на три кредитных продукта банка: «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» и «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов». На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя. На кредиты от миллиона рублей будут действовать фиксированные ставки 11.9%. В рамках продукта «Потребительский кредит на рефинансирование» фиксированные ставки будут действовать от 300 тысяч рублей и составят: 12,9% до миллиона и 11,9% от миллиона рублей, при этом ставки не зависят от получения зарплаты или пенсии на карту банка.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» ПАО Сбербанк:

«Мы рады, что нам удалось сделать кредиты более доступными. Это позволяет не откладывать на завтра приобретение того, что необходимо уже сегодня. Мы также надеемся, что снижение ставок поддержит потребительский спрос и будет способствовать росту экономики в этот непростой период».

Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Оформить заявку можно как в офисе банка, так и в Сбербанк Онлайн. Рассмотрение кредитной заявки займет всего несколько минут.

С подробными условиями потребительского кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте банка.

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