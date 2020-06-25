В Белгородской области избирательные участки обработают от коронавируса

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:01:06+03:00

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Сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области проводят санитарную обработку избирательных участков, где пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Подобные меры предприняты для минимизации риска распространения коронавирусной инфекции.

Так, сегодня, 25 июня, сотрудники МЧС провели санитарную обработку нескольких избирательных участков в Белгороде. Обработку провели не только во всех помещениях избирательных участков, но и продезинфицировали двери, лестничные марши, поручни и перила, а также прилегающие территории.

Для санитарной обработки были использовали дезинфицирующие противомикробные хлорсодержащие растворы, рекомендованные Роспотребнадзором. Они оказывают разрушающее воздействие на вирусы, но при этом безопасные для людей и животных.

ИСТОЧНИК KP.RU