2020-06-25T14:01:06+03:00
Общество

В Белгородской области избирательные участки обработают от коронавируса

Санитарную обработку проводят белгородские сотрудники МЧС России
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
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Сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области проводят санитарную обработку избирательных участков, где пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Подобные меры предприняты для минимизации риска распространения коронавирусной инфекции.

Так, сегодня, 25 июня, сотрудники МЧС провели санитарную обработку нескольких избирательных участков в Белгороде. Обработку провели не только во всех помещениях избирательных участков, но и продезинфицировали двери, лестничные марши, поручни и перила, а также прилегающие территории.

Для санитарной обработки были использовали дезинфицирующие противомикробные хлорсодержащие растворы, рекомендованные Роспотребнадзором. Они оказывают разрушающее воздействие на вирусы, но при этом безопасные для людей и животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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