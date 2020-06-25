«Открытие» снижает ставки по ипотеке, оставляя при этом и скидки

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:42:01+03:00

Снижение вступило в силу сегодня, 25 июня, и касается всех базовых программ ипотечного кредитования

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Теперь приобрести квартиру в строящемся доме по программе «Новостройка» можно будет по ставке от 7,5%. Рефинансирование ипотеки других банков, а также покупка готового жилья по программе «Квартира» - по ставке от 7,8%.

Напомним, с 16 июня банк также снизил ставки по «Госпрограмме 2020» до 5,99% и представил новые условия кредитования военнослужащим. Работает и программа «Семейная ипотека» (4,7%).

Важно, что для зарплатных и корпоративных клиентов банка продолжают действовать и специальные скидки.

Оформить заявку, получить консультацию специалиста, подать документы и прочее можно через онлайн-каналы банка. Важно, что возможно альтернативное подтверждение дохода и занятости - подать заявку на кредит в «Открытие» можно без справки о доходах и копии трудовой книжки.

- Последовательное снижение кредитных ставок на российском финансовом рынке делает покупку жилья сегодня как никогда доступной для широкого круга клиентов. Со своей стороны, мы рады предложить большой выбор программ под разные цели, а также качественный сервис и высокотехнологичное обслуживание, чтобы сделать общение заемщика с банком максимально удобным и приятным, - отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».